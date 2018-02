Discariche a cielo aperto in via Esseneto

"Nonostante l'assessore Hamel sia venuto a constatare personalmente in data 24 febbraio l'esistenza di queste due discariche abusive, ad oggi 27 febbraio la situazione resta la stessa. In via Terone gli operatori ecologici non possono salire anche se a tempo di non differenziata venivano a ritirare la spazzatura contenuta in due fusti come si vede nella foto di Nino Riggio del 2015". Lo segnala un residente, Simone Caramanno.

"L'assessore parlando con alcuni abitanti della zona ha detto di sistemare la situazione, ma dopo ben 4 giorni tutto sembra essere invariato se non peggiorato. Ho letto in diversi portali di informazione che le discariche in città sono state ripulite in data odierna ma di via Terone e via Esseneto neanche traccia di eliminazione. Spero vivamente con questo mio appello che l'assessore e l'amministrazione tutta possano trovare una soluzione repentina a questo problema".