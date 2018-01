Cassonetti dei rifiuti stracolmi in contrada Gibisa-Ciavolotta. Lo segnala una lettrice tramite Facebook, inviando anche delle foto. "Questo è lo stato con cui noi residenti ci siamo svegliati - scrive - . Condizione degradante di Agrigento che vorrei fosse evidenziata per andare contro sia alle istituzioni, sia a coloro che vengono a depositare qua la loro spazzatura non capendo cosa significa differenziata".