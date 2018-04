AVVELENAMENTI DI CANI E GATTI, CHE CIRFCOLANO LIBERAMENTE, E NUOVE DISCARICHE ABUSIVE.

Da un pò di tempo a questa parte, in varie parti della Città dei Templi, e in altre cittadine dell' ex Provincia, si continuano ha rinvenire "cadaveri" di cani e gatti, che da accertamenti successivi, risultano "barbaramente avvelenati".

Malgrado, le telefonate dei Cittadini, ai varfi numeri Comunali, la situazione non migliora, ne si provvede alla relativa rimozione delle carcasse dei poveri ed indifesi animali, che restano sotto il sole e la pioggia.-Creando,a chi passa nelle vicinanze, uno sdegno profondo, nei confronti di chi fa queste azioni poco civili, oltre ha creare un' ulteriore situazione di rischio igienico per tutti.- A chi di competenza, si organizzi, in modo tale, che queste incresciose situazioni di inciviltà non si verifichino più.- Si parla sempre,di attuare il Servizio di DISINFESTAZIONE in tempo utile, ma cone sempre,sono solo: PAROLE, PAROLE E NULLA PIU'.- Oltre,il verificarsi di Nuove et incessanti DISCARICHE ABUSIVE, di ogni genere, che in Città, e nelle periferie, dove si pretende di voler invogliare i turisti a venirci ha trovare, trovano questi "splendidi giardini fioriti" di rifiuti maleodoranti e senza relativo controllo.- Sicuramente,tutti meritiamo di meglio, visto quanto ci costa il relativo Servizio.- Tony Lauricella