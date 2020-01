Gli scatti più belli di Sicilia

Preparate lo smartphone o la macchina fotografica. Andiamo alla scoperta delle località siciliane e che sembrano uscite dal quadro di un pittore. Che si tratti di cittadine più grandi o paesini caratteristici, la parola d’ordine è una sola: colore!

Curioso di conoscere le mete più “instagrammabili” della nostra Isola?

Diamo inizio a un viaggio sfavillante e psichedelico a prova di Pantone.

Quale tra queste sarà la tua prossima meta?

Marzamemi

E’ senza alcun dubbio una delle mete più cool di Sicilia degli ultimi cinque anni, un borghetto marinaro di poche anime che è diventato meta turistica d’eccellenza e set di tantissimi spot e shooting fotografici e campagne di moda. I colori forti di limoni, maioliche e seggiole colorate di locande e baretti della piazza faranno da sfondo perfetto a scatti baciati dal sole che si riflette sulle balate di marmo della tonnara.

Palermo

Palermo è una città tutta da scoprire, piena di contrasti ma affascinante come poche. Cosa fotografare a Palermo? Avete solo l’imbarazzo della scelta: la Cattedrale, la Cappella Palatina e il Teatro Massimo, solo per dirne alcune. Ma il set fotografico per eccellenza di tutti gli Instagrammer è il Mercato del Capo dove i colori forti degli agrumi esposti, del pesce, delle verdure sapranno rendere in foto anche i sapori e gli odori magici.

Noto

Certo, dovrete aspettare il mese di Maggio per godervi questo spettacolo dell’arte visiva, ma l’attesa varrà lo scatto; quando le vie della già magica e barocca cittadina di Noto diventano delle tavolozze a cielo aperto. Tutti i colori e le gradazioni inimmaginabili prodotti da madre natura e trasformati in fiori diventano piccoli tasselli di incredibili opere d’arte.

Scala dei Turchi

E’ forse una delle location di mare più scattate e famose al mondo, dove la marna bianca della scala si immerge nei mille blu del mare Mediterraneo; al tramonto bianco e azzurro si fonderanno con il rosso fuoco e gli arancioni del sole che lentamente scompare nel mare africano. Lo scatto perfetto per i più romantici e amanti del mare di Sicilia.

Saline dello Stagnone

Se amate il rosa e le sue infinite nuance il vostro posto perfetto saranno le Saline dello Stagnone di Marsala. Qui accade la magia, quando il sale depositato sul fondo delle saline si riflette tra acqua e solo al tramonto e tutta la vista a perdita d’occhio diventa di un rosa incredibile. Vi basterà sedervi un uno dei tavolini del Mammacaura per godersi uno spettacolo unico al mondo e intrappolare in uno scatto scenari da cartolina.

Gallery