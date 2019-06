Quattro ricette fresche per la nostra tavola

L’estate sembra ormai essere arrivata e con lei la voglia di mangiare leggero durante le nostre pause pranzo o la sera al nostro rientro; magari è più semplice e piacevole preparare alcuni piatti leggeri che ci aiutino a mantenere la forma fisica raggiunta prima della tanto agognata prova costume, che comunque non ci appesantiscano nelle calde giornate estive.

Ecco allora alcune ricette semplici, veloci e light da preparare senza rinunciare al gusto e al piacere della tavola.

Cous Cous di zucchine e tonno

250 gr di cous cous

400 gr di zucchine

300 gr di tonno (sott'olio)

1 cipolla (piccola)

q.b. di olio d'oliva (extravergine)

q.b. di sale

Iniziate a lavare, spuntare e tagliare le zucchine in cubetti piuttost piccoli. Riscaldate un filo d'olio d'oliva in una padella capiente, insieme alla cipolla tritata finemente. Quando al cipolla si sarà ammorbidita aggiungete le zucchine e fatele cuocere a fuoco medio basso. Nel frattempo portate a bollore 250 ml di acqua, regolate di sale e quando arriva a bollore spegnete il fuoco, aggiungete 1 cucchiaio di olio e versatevi il cous cous. Mescolate, coprite e lasciate idratare i granelli per 5 minuti. Aggiungete il tonno sgocciolato alle zucchine, poi unite anche il cous cous sgranato con una forchetta e mescolate tutto insieme.

Penne crudo, rucola e grana

350 gr di pasta (tipo penne)

200 gr di rucola

200 gr di prosciutto crudo (dolce)

100 gr di parmigiano

q.b. di olio d'oliva (extravergine)

q.b. di sale

q.b. di noci (sgusciate)

Tagliare le fette di prosciutto crudo in striscioline spesse, ricavate delle scaglie dal pezzo di parmigiano e lavate ed asciugare la rucola. Cuocete le penne (o la pasta che avete scelto) in abbondante acqua salata, poi scolatele al dente e raffreddatele sotto l'acqua fredda, trasferitela in una ciotola e unite la rucola. Aggiungete un pizzico di sale, un filo d'olio d'oliva e mescolate bene. Poi aggiungete anche il prosciutto e il parmigiano. Le vostre penne con rucola, crudo e scaglie di parmigiano sono pronte, servitele con qualche gheriglio di noce.

Millefoglie di pomodoro e mozzarella

4 pomodori (tondi, da insalata)

4 mozzarella (della stessa dimensione dei pomodori)

4 cucchiai di pesto di pistacchi

q.b. di olio d'oliva (extravergine)

qualche foglia di basilico

q.b. di origano

q.b. di sale

Lavate accuratamente i pomodori, quindi tagliate la calotta superiore e proseguite ad affettarli, in fette circolari. Procedete con un taglio simile per la mozzarella. Potete procedere ad assemblare le torrette. Iniziate con una fetta di pomodoro, aggiustate di sale e spruzzate con un pochino d'olio ed aggiungete una spolverizzata di origano a piacere, quindi proseguite con una fetta di mozzarella; poi ancora pomodoro e mozzarella, e così di seguito. Terminate con una colata di pesto sulla mozzarella. Le vostre millefoglie di mozzarella e pomodoro sono pronte, aggiungete una fogliolina di basilico fresco e servite.

Insalata di pollo

1 cespo di insalata (iceberg)

600 gr di pollo (il petto)

200 gr di pomodorini

2 carote

200 gr di mais (in scatola)

300 gr di olive verdi

1 cipollotto

q.b. di semi di girasole

q.b. di olio d'oliva (extravergine)

q.b. di sale

Per fare l’insalata di pollo iniziate a pulire l’insalata. Preferite una tipologia soda e croccante, tipo iceberg o incappucciata. Eliminate le foglie più esterne, poi tagliate il cespo direttamente a fette, per ottenere delle striscioline. Tenetela in ammollo in acqua fredda, poi procedete ad un paio di risciacqui. Sciacquate le fettine di petto di pollo, asciugatele tamponandole con della carta da cucina e arrostitele su entrambi i lati, su una piastra di ghisa ben calda. Quando il pollo è pronto tagliatelo a striscioline. Riunite in una ciotola l’insalata ben sgocciolata, le carote tagliate a julienne, il cipollotto tagliato a rondelle sottili e i pomodorini tagliati a metà. Aggiungete anche il mais sgocciolato, le olive ed infine il pollo, condite con un filo d’olio e il sale, poi mescolate bene. La vostra insalata di pollo è pronta, servitela cospargendola con dei semi di zucca.