Gli hotel boutique: il lusso delle coccole

Boutique hotel è un termine coniato negli Stati Uniti per indicare dei piccoli hotel di lusso, con un ambiente non convenzionale e intimo. I boutique hotel si distinguono dai grandi hotel e motel dal fatto che forniscono alloggi e servizi personalizzati. Negli ultimi anni hanno preso sempre più piede sia nelle grandi città ma anche in realtà di provincia, come la nostra, dove l’ospitalità e l’attenzione per l’ospite e per i dettagli la fanno da padrone.

Ecco allora qui indicati 4 nel raggio di meno di 15 km dalla Valle dei Templi, dove poter alloggiare abbinando confort e bellezza dei luoghi.

Diodorus Luxury Experience: Questa struttura si inserisce tra le hôtellerie di lusso di Favara e non solo, molto apprezzato sopratutto dai viaggiatori stranieri. Progettato, disegnato e realizzato a km O, da architetti e maestranze locali, offre ai viaggiatori dei soggiorni esclusivi sia in destinazioni conosciute che in quelle emergenti. Complessivamente, il Diodorus Luxury Experience vanta design innovativo ed elegante, amenities curate nei minimi dettagli, esperienze locali e un servizio attento per garantire il massimo comfort, il tutto all'interno di un progetto contemporaneo con materiali e finiture di provenienza locale in un mix di eleganza architettonica.

Diodorus Luxury Experience

Alba Palace Hotel: A Favara, in un antico palazzo ottocentesco costruito attorno a un'abside del '700, recuperato in chiave contemporanea con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. In questo piccolo angolo di lusso troverete suite eleganti, sfiziosi piatti della migliore cucina tradizionale abbinati alle ottime etichette presenti nella nostra cantina, un lounge bar per i momenti di relax, terrazze panoramiche e molto altro, per un soggiorno da sogno, dedicato a chi ama concedersi solo il meglio.

Alba Palace Hotel

Hotel Exclusive: In ogni camera dell'Hotel Exclusive sarete al centro di un universo di bellezza e benessere al di fuori di ogni cliché. Potrete scegliere la soluzione che più fa per te fra Classic, Superior ed Exclusive. Vi accoglieranno camere luminose, con arredi moderni e funzionali dotate di comfort di ultima generazione, balconcino, vista sul mare e sulla splendida Valle dei Templi. Per chi vuole coccolarsi al massimo la camera Exclusive è dotata di ampie vetri-finestre che la inondano di luce naturale e creano un perfetto connubio tra intimità e vista sull'ampio e delizioso panorama, godendosi un pò di relax in una stupenda vasca piscina-rotonda dai mosaici raffinati ed iridescenti.

Hotel Exclusive

Villa San Marco: più spartano e rustico ma perfetto per chi cerca tranquillità, lontano dal rumore e dal traffico della città, il B&B Villa San Marco si trova all'interno della meravigliosa e suggestiva Valle dei Templi, Patrimonio dell'UNESCO. In un antico baglio ristrutturato all'interno della campagna agrigentina, tra mandorli e olivi, a farvi compagnia ci saranno pavoni, anatre e oche. Un vero e proprio lusso dei luoghi più che degli ambienti, che vi permetterà di svegliarvi all’alba con gli dei.

B&B Villa San Marco