Perchè leggiamo l'oroscopo?

L’astrologia è tornata di moda, la si infila un po’ dappertutto. Su internet i segni zodiacali diventano meme, le pagine Instagram e Facebook a tema sono in continua crescita. Non è più una faccenda da megere e cartomanti.

Ma perché tutti, o quasi, leggiamo l’oroscopo?

L’astrologia appaga la mente; lo fa sfruttando un automatismo del cervello che fa sì che diamo più attenzione e credibilità a quelle notizie che confermano le nostre convinzioni, e viceversa ignoriamo e sminuiamo le informazioni che le contraddicono. L’assenza di un contenuto preciso funziona da cornice vuota dentro alla quale ognuno di noi può proiettare quello che vuole. Chi ascolta l’oroscopo seleziona, interpreta, adatta: viene colpito dalle coincidenze e tralascia il resto.

In sostanza, si può leggere l’oroscopo senza credere all’astrologia, percependolo come un micro-racconto su misura, a puntate, una posta il cui contenuto conta poco. È piuttosto il suo tragitto che ci attrae, la sua provenienza e se scritto bene, non lascia del tutto a mani vuote.

Se ci piace leggere l’oroscopo, quindi, facciamolo. Ma, esattamente come non pretenderemmo di avere dritte sulla nostra salute o sul nostro destino professionale evitiamo di farlo anche con l’astrologia, che è un semplice prodotto di intrattenimento, non una scienza esatta, ma di certo una pillolla delle nostre giornate.