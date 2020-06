No ai guanti: potrebbero essere pericolosi

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) "non raccomanda l'uso dei guanti" nei luoghi pubblici, come i supermercati, per contrastare la diffusione del Covid-19. Anzi, l'uso dei guanti può essere anche dannoso quando si toccano superfici contaminate e poi il proprio viso.

E' quanto si legge sul sito dell'organizzazione nella sezione 'Domande e Risposte' sui modi più efficaci per difendersi dal contagio.

L’Oms aggiunge che, nei luoghi pubblici, come i supermercati, oltre alla distanza fisica, si raccomanda l'installazione di distributori per l'igiene delle mani sia all'entrata che all'uscita. E’ proprio il miglioramento delle pratiche di igiene per le mani che può aiutare a prevenire la diffusione del virus del Covid-19.