La colonna sonora del vostro weekend

Oggi è sabato…domani non si va a scuola..così cantava Pino Daniele in uno dei suoi storici bani.

Ma quante canzoni esistono dedicate al weekend, la parte della settimana che tutti aspettiamo, grandi e piccini, dove dedicare il tempo a ciò che ci piace fare?

Ecco allora la playlist da ascoltare in casa o in auto, magari durante una gita fuori porta nel fine settimana.

Per chi ama vivere la notte eccol'eclettica Katy Perry e la sua famosa Last Friday Nigt; grazie a questo singolo, che racconta un venerdì notte trascorso a fare tali bagordi da risvegliarsi al sabato mattina senza ricordare nulla, è stata regina indiscussa delle classifiche.

Per gli amanti dell’enghish style ecco sir Enton Jonn e la sua Saturday Nigt’s: ufficialmente si tratta di un brano rock ed è uno dei tanti singoli contagiosi firmati da Elton John quando ancora indossava gli occhiali da sole tempestati di paillettes.

Per gli amanti del sound italiano c’è la famosa Lost in the Weekend del bolognese Cesare Cremonini, facendovi passare da Londra a Tokio in un batter d’occhio.

Per i più nostalgici e over 40 come non citare uno dei pezzi più famosi della discomusic, e ancora oggi passata da molti dj nelle serate revival? Preparatevi a vostro sabato notte da leoni con Night Fever dei Bee Gees, chissà magari vi ritroverete anche voi a volteggiare sulla pista da ballo come Tony Manero.

Quante donne hanno sognato di sentirsi dire..Domenica ti porte sul lago...beh se va bene anche il mare il suggerimento è di prendere il vostro lui e scappare per una passeggiata al mare o una gita fuori porta sulle note di Domenica bestiale di Fabio Concato.