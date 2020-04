Si è spento Luis Sepulveda

"E se è tutto un sogno, che importa. Mi piace e voglio continuare a sognare".

Oggi si è spento in quel di Oviedo, Luis Sepulveda lo scrittore cileno che ci aveva insegnato a volare.

Apprezzato per molti dei suoi scritti come “Il Potere dei sogni”, ma soprattutto per il famosissimo e dolcissimo “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, un successo mondiale.

Guerrigliero, ecologista, esule politico, reporter, viaggiatore vicino ai popoli nelle zone più remote del pianeta. Nato il 4 ottobre 1949 a Ovalle, in Cile,già a 15 anni era attivista della gioventù comunista, punto di partenza della sua militanza politica - contro tutte le dittature degli anni '70 - e in difesa dell'ambiente, due temi centrali nella sua vita, fulcro della sua scrittura, profondamente umana e carica di speranza. Dopo l'adesione al Partito socialista entrò nella guardia personale del presidente Salvador Allende.

In seguito al colpo di stato del generale Augusto Pinochet nel 1973, Sepulveda venne arrestato due volte e in carcere, per due anni e mezzo, subì numerose torture. Una lunga campagna di Amnesty International ne fece ottenere la liberazione, ma a prezzo dell'esilio per 8 anni. Scappò così in Brasile, in Paraguay, in Ecuador dove iniziò una collaborazione con l'Unesco per studiare l'impatto dell'Occidente sulla popolazione indios Shuar. Da questa esperienza di vita con i nativi in Amazzonia verrà fuori nel 1989 "Il vecchio che leggeva romanzi d'amore" che lo porterà alla notorietà internazionale; infatti il testo fu tradotto in 35 lingue e adattato per il grande schermo nel 2001.

Sepulveda aveva contratto il corona virus lo scorso Febbraio ed era stata la prima vittima illustre ad essere contagiata dall'infezione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice, uno di questi si chiama acqua, un altro ancora si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia.”