Estate 2020 e tendenze moda

Gli ultimi mesi sono stata caratterizzati da un periodo estremamente complicato dove sicuramente il lockdown e il rispetto delle regole ci avevano abituate ad un abbigliamento comodo da utilizzare in casa: tute, leggins e felpe. Adesso con la fase 2 pian piano si torna ad una seminormalità e con essa è arrivata anche la primavera inoltrata e i primi giorni di caldo quasi estivo, complice anche l’alta pressione di questi giorni di maggio. Ecco allora che tutte andiamo a sbirciare i look e le tendenze che la moda detta per la stagione incoming.

La moda estate 2020 è tutta a colori: dal rosso scarlatto alle varie declinazioni cromatiche del verde, al blu, all’arancio fino ad arrivare alle varie tonalità pastello e ai viola. Non mancano tinte neutre, ma c’è anche molto bianco, mentre il nero resta un evergreen per tutte le stagioni, certo magari da indossare la sera, perché si sa che dalle nostre parti con il sole cocente le tinte scure non aiutano.

Per ciò che riguarda lo stile e i trend si spazia fra vari punti di riferimento: uno è il ritorno agli anni ’90, l’altro l’idea di una moda easy e semplice da indossare. Abbandonate dunque le tonalità troppo scure l’estate 2020 è caratterizzata da sfumature pastello e tinte vivaci, abiti e accessori che si arricchiscono di stampe e dettagli.

L’intramontabile bianco

E’ per eccellenza il colore che tutte prediligiamo in estate e probabilmente tutte abbiamo qualcosa di bianco nell’armadio: una camicia, un vestito. E’ il colore che mette in risalto l’abbronzatura e rappresenta la leggerezza. Ebbene, bisogna sapere che nel codice della moda femminile il non colore è monocromatico: ovvero, ci si veste di bianco dalla testa ai piedi, magari combinando tonalità diverse di white. Per completare e caratterizzare il look è ammesso spezzare con gli accessori, borsa, cappello e stivali estivi alti

Flowers

Non bisogna negarsi il piacere di uno splendido abito floreale, soprattutto quando sboccia il bel tempo. Rose, margherite, gigli, decorano con i loro petali abiti dall'estetica romantica e femminile, perfetti da indossare durante il giorno con scarpe flat e con una giacca di jeans, e splendidi per la sera con un tacco alto e un'elegante tracolla. Versatili, pratici e bohémien, gli abiti floreali sono un classico dell'abbigliamento femminile, e anche per il 2020 la tendenza è quella dei maxi abiti con stampa floreale, lunghi fino ai piedi e con taglio a ruota o a svasare.

Total red

Il rosso sarà di gran tendenza ed tono da prediligere è quello scarlatto. Il total red è certo molto impegnativo da indossare e allora alle combinazioni monocromatiche si possono alternare abbinamenti interessanti, come ad esempio con l’arancio e il fuxia o magari con il rosa.

Accessori

Per quanto riguardo tutti quegli elementi che possono completare i nostri outfit di gran moda restano anche per quest’anno cerchi gitani, fasce colorate in stile afro tra i capelli, cappelli a falda larga. Le borse a tracolla sono comode e hanno il vantaggio di combinare stile e funzionalità, di medie dimensioni, né troppo grandi né troppo piccole, sono pensate proprio per contenere tutto l'indispensabile senza essere scomode o pesanti, e soprattutto non si limitano a un orario particolare e hanno davvero un'infinità di occasioni d'uso.

Infine, per completare il tutto imprescindibili sono un bel paio di occhiali da sole; diventano necessari quando il sole è forte e dà fastidio agli occhi. Quest'anno, i modelli sono maxi, con grandi lenti di forme geometriche come cerchi o quadrati, ma hanno un tocco di estrosità, con lenti effetto dégradé, o con decorazioni in pietre dure o pellami pregiati.