Per un capodanno tête-à-tête il menu perfetto

Volete un Capodanno davvero "hot"? Allora ecco alcuni semplici suggerimenti: evitare grandi abbuffate che rischiano solo di aumentare la sonnolenza, sì invece a cibi ad alto effetto afrodisiaco. In particolare, non devono mancare cioccolato, vino rosso (ma senza esagerare), specie e alcuni frutti.

Le ostriche sono tra i "must" quando si parla di cibi afrodisiaci. Ma diverse ricerche hanno dimostrato che anche semplici molluschi possono risvegliare il desiderio. Sono l’antipasto perfetto per un cenone a due. Occhio però a non esagerare.

Pochi lo sanno ma un cibo altamente afrodisiaco è il tartufo, re della tavola; perché non pensare allora a delle tagliatelle all’uovo con burro e tartufo?

L’aragosta e tutti i crostacei in genere sono buoni e stuzzicano la fantasia; vi basterà servirli lessi con una maionese al basilico dì accompagnamento

Sulle tavole dei cenoni di Capodanno non può mancare dell'ottimo vino rosso, soprattutto - secondo gli esperti - un Borgogna. Le sue proprietà afrodisiache sarebbero garantite.

Come potrebbe mancare dello spumante la notte di San Silvestro? Le bollicine risvegliano il desiderio e abbinate con le fragole a la panna lo sono ancora di più.

Tra i cibi "low cost", ma ad alto effetto afrodisiaco c'è anche il miele, che può ben sposarsi con frutta o dolci, o può essere degustato anche da solo

Il cioccolato, specie se fondente, è il vero "re" della tavola per un cenone di Capodanno "hot"; sarà la perfetta conclusione della cena senza appesantirvi con panettone e creme varie.

Infine, per una cena tête-à-tête è molto importante creare la giusta atmosfera. Non pensiate che la preparazione della tavola sia di poco conto: con un’apparecchiatura accurata, le stoviglie scintillanti disposte in buon ordine su una candida tovaglia di lino, fiori, candele e flûte siete già a metà dell’opera.

E non dimenticate la musica di sottofondo: importantissimo creare una playlist adeguata all’occasione.

Quel che conta è alimentare la fantasia, ingrediente principale dell’erotismo, condita da buon gusto e gentilezza.