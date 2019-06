Tipe da spiaggia: cosa mi metto?

Signore, oggi è venerdì, l’estate è arrivata, il caldo sta finalmente iniziando ad avvolgere la nostra città ed è tempo di progettare passatempi all’aria aperta e di architettare gite fuori porta e weekend sotto il sole.

Ecco allora che arriva anche uno dei dubbi più emblematici che assale la maggior parte delle donne… cosa indossare al mare o per un weekend all’insegna del sole e del relax?

Abbiamo preparato per voi 5 look perfetti per risolvere momenti differenti di un tipico week end al mare: scegliete il più adatto a voi… non resterà che godervi i primi raggi di sole e la brezza marina.

In spiaggia

Saranno perfetti un paio di shorts in denim dai quali far spuntare sapientemente, un costume intero (anche quest’anno tra le tendenze beachwear più forti) e magari una t-shirt bianca a coprire il tutto; una volta presa una maxi bag con tutto il necessario per il mare, resta solo da mettersi un paio di occhiali da sole, la tendenza del momento li vuole enormi e avvolgenti. Così sarete prontissime i primi momenti in spiaggia senza stress.

La passeggiata nel pomeriggio

Un po’ di sano shopping tra i negozietti locali se siete in trasferta o una passeggiata sul lungomare non possono di certo mancare; comodissimi per questo momento saranno delle culotte pants dalle tinte vivaci, da abbinare a una blusa o a una camicetta chiara e leggera, un paio di sandali dal sapore vacanziero e una piccola pochette a mano per smartphone e portamonete.

L’aperitivo in spiaggia

Per l e più glamour che non voglio rinunciare al cambio di look dopo un giorno di sole in spiaggia e non rinunciano all’aperitivo in riva al mare con i pieni in acqua. L’outfit perfetto e chic sarà un vestito ampio semitrasparente in pizzo dal quale lasciar intravedere un bikini o un costume intero.

A questo look si può aggiungere qualche dettaglio che dia personalità, come un bel cappello a tesa larga e un occhiale con lente colorata da sera.

La cena

A cena fuori a fine giornata? Puntate su un outfit easy & chic, abbastanza bon ton da essere in tono con diversi tipi di locale, ma sufficientemente comodo da consentirvi di camminare. Puntate su una gonna midi a ruota con in abbinamento un top tinta unica o un body a fantasia. Come completare la mise? Con un paio di sandali flat e una mini borsa a tracolla colorata, un paio di grandi cerchi e un polso carico di bangles colorati che rendano il vostro look easy ma d’effetto.

Il party in spiaggia

La situazione più esclusiva da vivere nel corso del weekend al mare? Un party on the beach.

Vediamo allora la mise perfetta per l’occasione: un vestito lungo fino ai piedi rigorosamente con fantasia floreale. Ovviamente gli accessori in questo caso giocheranno un ruolo davvero chiave: un paio di sandali gioiello e una bandana african-style tra i capelli vi renderanno più glamour che mai.

Adesso siete pronte per il weekend al mare, ma ricordate, la regola in questo caso è solo una: i tacchi sono banditi da ogni look... buon divertimento!