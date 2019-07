La nuova frontiera dello street food: dalle Hawaii arriva la Pokè

E’ la moda del momento che spopola nelle grandi città, non è ancora arrivata qui da noi, ma già ne sentiamo parlare. Ma di preciso cosa è una Pokè?

Lo street food sta pian piano cambiando e diventando sempre più internazionale, per cui non dobbiamo stupirci se sentiamo parlare di pad thai o samosa accanto a arancine, panelle e stigghiola. Non solo diverge visivamente dall’idea classica di cibo da strada che tutti abbiamo, ma diventa anche salutare e strizza l’occhio a diete e a tutti quelli attenti alla calorie.

La 'Pokè', arriva dalle Hawaii e si presenta come un'insalata, anche se, in realtà, è molto di più. Si perché poco assomiglia ad una nostra insalata; è un piatto unico a base di verdure che vengono abbinate a pesce crudo o cotto al vapore, a riso o quinoa, a frutta, alghe, salse e marinature. Una pokè bowl sazia e contiene proteine, vitamine, carboidrati tutti nella stessa scodella.

Il termine pokè significa tagliato a cubetti ed è questo, infatti, il taglio tipico del pesce servito, a scelta, insieme a riso, quinoa o cereali vari, condito con marinature diverse, con maionesi aromatizzate e salse indo-thailandesi.

Il costo di una poké di solito si aggira tra i 7 e i 12 euro, a seconda della misura della ciotola e degli ingredienti.

Altro grande vantaggio è il fatto che si presta per essere mangiata sul posto o portata via e mangiata a casa, ovunque si vuole, con forchetta, cucchiaio o bacchette asiatiche.

Online tante ricette per prarare un'ottima pokè; e allora perché non pensare di cimentarsi ai fornelli di casa così da provare questa prelibatezza dai profumi orientali?