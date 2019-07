Così fan tutti: l'oroscopo e i motivi per cui lo leggiamo

Chi di noi non lo ha mai fatto? A tutti sarà capitato ogni tanto di leggere i racconti degli astri e le loro previsioni; c’è poi chi addirittura non passa giorno che non legga e consulti il proprio oroscopo. Quotidianamente app, riviste e pagine di Facebook ci ricordano di leggere il nostro oroscopo, quasi come se potesse prevedere quello che succederà nell’arco della giornata. Sembra quasi che schiacciando un tasto, il nostro prossimo futuro si facesse chiaro.

Molti di noi si trovano scettici a dire…mica credo a queste sciocchezze… ma poi eccoci tutti lì a sbirciare l’ultima pagina del giornale o ad aprire il link che ci compare sul nostro smartphone.

Ecco dunque alcuni dei motivi per cui, in realtà, siamo attratti e influenzati dall’oroscopo e dalle previsioni astrali.

Vogliamo capire cosa aspettarci

Poco importa se non ci crediamo o se facciamo finta di non crederci.

Leggere qualcosa che potrebbe riguardare il nostro futuro è sempre meglio che non sapere niente, è una sorta di istinto di conservazione umano, che vorrebbe conoscere ciò che deve venire per proteggersi, tutelarsi o cambiare ciò che non ci sta bene, preparardoci mentalmente a quello che accadrà. La cosa curiosa è che se ci convinciamo è facile che accada davvero.

Possiamo dare la responsabilità agli astri

A volte è più facile pensare che ciò che ci accade è responsabilità del fato e delle stelle. Così come anche dei tratti e delle sfumature del nostro carattere; chissà quante volte vi sarà capitato di parlare della vostra testardaggine in quanto capricorno? O dal vostro essere volubili perché siete dei gemelli?

I segni zodiacali spesso sono un ottimo pretesto per giustificare il nostro comportamento.

Ci possiamo arrabbiare con qualcuno

Sono più le volte che ci arrabbiamo con gli astrologi che quelle in cui leggiamo l’oroscopo.

Quando qualche previsione sfortunata coincide con la realtà, possiamo inveire contro colui che l’ha diffusa e così ci sentiamo meglio, perché troviamo il modo di scaricare la frustrazione dovuta all’evento.

Ci consoliamo

La maggior parte delle volte, ogni segno ha almeno una frase positiva. Questo significa che spesso, chi sta vivendo un momento di incertezza, facilmente andrà a cercare proprio quel pensiero che potrà consolarlo.

La caratteristica delle previsioni astrali è che la maggior parte delle volte sono talmente vaghe da poterle facilmente applicare a molte situazioni, con risultato finale quello che ognuno di noi pensa alla propria situazione, interpreta come meglio crede il pronostico e la maggio parte delle volte si consola se qualcosa va storto.

Dunque, anche i più scettici alla fine cadono nella trappola del “cosa dicono le stelle” e magari si lascia influenzare o magari semplicemente giustifica una giornata storta.