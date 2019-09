Il kimono, la giacca perfetta per la mezza stagione

Il Giappone, con le sue arti marziali e le mitiche geishe, è il paese che ci regala il capo perfetto per il look di mezza stagione: il superbo, storico, iconico kimono.

E’ un indumento che va bene sia di sera che di giorno ed è il nuovo mantra della stagione. Ne esiste uno per ogni look, da quello sportivo con jeans e sneakers a quello in pura seta e damasco da indossare sopra un tubino nero.

La moda attuale a modificato la linea a T tradizionale, con la maxi cintura in vita che spesso è sostituita da modelli più attuali: via alla linea dritta e benvenute maniche morbidissime e micro cinture, no ai modelli più severi e grandissimo sì a kimono vestaglia.

Abbinare il kimono corto a shorts di cotone o uno lungo a vestiti leggerissimi per le sere di brezza, metterlo come fosse una vestaglia preziosa e sapere di portare la cosa da indossare; si, perché è questo il significato letterale della parola kimono in giapponese, ovvero essere consapevoli di cosa si indossa.

Quindi diamo un tocco che profuma di oriente al nostro guardaroba e seguiamo questo trend di moda per la prossima stagione.