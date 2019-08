Il jeans, l'ever green che non tramonta mai

E’ senza alcun dubbio il capo che la fa da padrone nel guardaroba di tutte le donne e da sempre rappresenta un must intramontabile della moda. Tra i primi acquisti che ci viene voglia di fare nel passaggio da una stagione all'altra ci sono quasi sempre loro: i jeans. E’ quel capo di cui non ci si stanca mai e di cui non se ne hanno mai in abbastanza modelli, colori e lavaggi.

E’ facile anche immaginare il perché del loro essere “sempre verdi” e del loro sfidare le epoche e le mode; i jeans sono un capo indistruttibile che nel dress code quotidiano e informale diventa elemento imprescindibile, oltre che forte segno distintivo del nostro abbigliamento.

Questo indumento, in tutte le sue declinazioni e varianti ha resistito all’altalenare della moda, grazie anche alla sua versatilità sia per il materiale che per il colore e la possibilità di assecondare l’estro della moda stessa e di chi la detta.

Che siano skinny oppure a zampa, a vita alta o oversize per il modello boyfirend, classico a sigaretta o lacero e dall’effetto invecchiato, ognuno di noi ha il suo modello, il suo lavaggio, trasformando cosi questo capo di abbigliamento tanto antico quanto sempre attuale, in un pass par tout per tutte le occasioni.

Non a caso tutte le collezioni del 2019 vedono riconfermarsi alcuni dei modelli che ci erano già stati protagonisti delle passate stagioni e che l’avevano fatta da padrone su molte passerelle del pret-a-porter delle stagioni passate di molte maison di moda.

Jeans mom fit

Vita alta e gamba dritta che si stringe leggermente sul fondo; il modello che spopolava negli anni 90; certo, è da precisare però che si tratta di un modello che non sta bene a tutte! Indiscusso migliore amico per chi ha un fisico slanciato.

Jeans skinny

Super sexy e femminili per la sua linea affusolata, che segue alla perfezione le curve; questo modello di jeans è un alleato prezioso del guardaroba di ogni ragazza. E’ un capo estremamente sportivo e comodo se indossato con le sneakers, ma altrettanto magnetico e sexy se abbinato ad un paio di vertiginosi tacchi.

Jeans a zampa

Sono un tuffo nei fioratissimi anni ‘70, e sono un leitmotiv che si ripete ciclicamente nel mondo della moda. Anche loro spaziano dall’uso iper casual con felpa e maglietta, all’abbinamento più trendy del momento con camicioni a fiori e zeppe che ci riportano indietro ad un immaginario hippie da figli dei fiori, ma che soprattutto allungano la gamba e slanciano la figura. Sì perchè, specialmente se indossati con un bel tacco o una zeppa, allungano le gambe e slanciano moltissimo la figura.

Jeans boyfriend

Poi ci sono loro: cavallo basso, gamba larga ed un sottotitolo leggibile a chiare lettere che suggerisce una sola frase “casual and relax”. Il modello boyfriend richiama proprio l’originale modello da lavoro dei primi del ‘900, quando erano utilizzati come tenuta da lavoro degli operai delle fabbriche. Pertanto, più laceri e vissuti sono, più sono cool e di tendenza. Impazzano al momento, anche indossati con un blazer lungo e una elegante scarpa da sera.

Jeans a vita alta

Per un lungo periodo caduto in disgrazia, questo modello di jeans ha un gran pregio, ovvero quello di allungare e snellire le gambe e la figura in generale, ed è già questo un buon e valido motivo per averne un paio nell’armadio.