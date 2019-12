Intimo rosso a Capodanno si o no? L'origine di questa tradizione e i consigli per regalarlo

La notte di San Silvestro si avvicina e, come da tradizione, in molti indosseranno qualcosa di rosso, soprattutto intimo: mutandine, slip, reggiseni, giarrettiere e boxer per gli uomini. Ma perché si indossa il rosso a Capodanno? Sarebbe un modo per dare l'addio all'anno vecchio e il benvenuto al nuovo con i migliori auspici: un simbolo di fortuna, insomma.

Tradizione vuole che, i capi rossi da indossare la notte del 31 Dicembre, siano rigorosamente un regalo, quindi nuovi e da indossare solo per l'ultima notte dell'anno, per essere poi gettati il giorno dopo.

Ma qual è l'origine e il simbolismo di questa usanza?

Indossare qualcosa di rosso a Capodanno è, per molti, un rito propiziatorio, si accoglie il nuovo anno con l'auspicio che ci porti fortuna, salute, sicurezza. Il colore rosso porterebbe quindi con sè significati positivi, La tradizione del rosso a Capodanno nasce in Cina: nel simbolismo orientale il rosso è il colore della fortuna, della prosperità e della buona sorte, e viene utilizzato di solito durante le celebrazioni nuziali come buon auspicio per gli sposi e la loro nuova vita insieme: un augurio di fertilità e felicità in amore. Il rosso sarebbe quindi uno "scaccia demoni", in grado di mandare via gli spiriti maligni, divenendo un colore portafortuna.

Secondo un altro filone di pensiero, la tradizione del rosso a Capodanno risalirebbe agli antichi romani. Durante il Capodanno romano, infatti, uomini e donne indossavano qualcosa di rosso come simbolo di potere, fertilità, salute e ricchezza, era considerato poi il colore della passione, dell'energia e della fortuna: quale migliore auspicio per il nuovo anno?

Consigli per sceglierlo

Un babydoll rosso a Capodanno non deve mancare per essere sensuali e romantiche al tempo stesso; potrebbe essere anche il regalo perfetto per una cara amica, augurandole il meglio per il nuovo anno.

Se invece si vuole essere davvero sexy l’ultima notte dell’anno, il suggerimento è quello di abbinare il rosso al pizzo.

Ben vengano allora da quante queste tradizioni ci raccontano indossare o regalare l’intimo rosso, soprattutto se servono a darci la carica per affrontare al meglio l'arrivo dell'anno nuovo, senza sottovalutare il fatto che, l'intimo rosso, può aiutare ad accendere la passione esprimendo al meglio la nostra femminilità.