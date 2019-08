Il party perfetto di Ferragosto

Si avvicina il Ferragosto, per alcuni l’unico squarcio vacanziero dell’anno, per altri il culmine dell’estate. Una serata speciale, da vivere all’insegna del relax, della convivialità, e perché no anche e soprattutto del divertimento.

Ma non tutti saranno in vacanza fuori e allora la domanda più ricorrente di questi giorni è: cosa fare a Ferragosto? Un mega party con amici che diventi la festa dell’estate e che tutti ricorderanno. Si, perché a volte la soluzione è più vicina di quello che si possa pensare!

Ecco allora dove fare il pieno di suggerimenti per organizzare un party di Ferragosto davvero unico.



La location perfetta

Se casa nostra non è disponibile per qualche motivo, non demoralizziamoci; si può sempre optare per una location da affittare. In entrambi i casi, potremo creare l’atmosfera che preferiamo, predisponendo gli spazi e il giardino liberamente, mantenendo l’elemento cielo stellato, e avendo sempre pronto un piano B al coperto, qualora malauguratamente dovesse piovere.



Festa Hawaiian Style

Anche se non siamo a Honolulu, ma in città, perché non pensare a una festa Hawaiana? Colori, allegria, e un pizzico di ironia. E poi collane floreali, orchidee, gonnellini di rafia, cocco, ananas e altri frutti tropicali nel menù o magari disposti in scenografiche composizioni. Sono tutti elementi di arredo e decoro facili da reperire, e perché no anche lowcost!



Cosa non deve mancare

Prepariamo tutto quello che permetta agli invitati di rilassarsi e avere a portata di mano quello che serve. Così da rilassarci e goderci la festa anche noi! Quindi, disponiamo luci di servizio strategiche che indichino chiaramente agli ospiti dove trovare cibi e bevande e tutto quello che serve. Organizziamo il buffet in modo che non manchino mai bicchieri, tovaglioli, posate, piatti, un buon ricambio di bevande fresche. E ovviamente non dimentichiamoci del fattore più importante per la riuscita della nostra festa: la musica! Predisponiamo una playlist in anticipo, oppure chiamiamo un bravo dj o, ancora meglio, un gruppo che suona dal vivo.

Cosa mangiare



Barbecue, pic-nic, buffet, a base di carne o pesce, insalate di riso o di pasta fredda, finger food, magari pizza, tutti cibi che possono essere facilmente consumati anche in piedi. I must: piatti freschi e leggeri, il più possibile colorati, stuzzichini sfiziosi, bevande per tutti e sempre, frutta, sorbetti e gelati per un dolce fine pasto.

Non resta dunque che godersi il party e le stelle del cielo di Agosto con la giusta spensieratezza di una festa estiva.

Buon Ferragosto a tutti!