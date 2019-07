La ricetta dei panini di San Calò

La festa di San Calò si può configurare come festa del raccolto e dell’abbondanza, con il lancio del pane e con le donazioni di pani benedetti ai vicini ed ai parenti, in maniera da rafforzare anche i legami familiari e sociali. Il pane diventa dì fondamentale la valenza, diviene amuleto e oggetto di culto.

Il lancio dei panini, dalle inferriate alte attorno al santuario, dai balconi e da ogni parte, è simbolo del rimarcare l’identità legata al rappresentante mitico della città.

Ma perché i tipici panini cerimoniali contengono i semi di finocchio selvatico?

In realtà i semi sono più propriamente i frutti del Foeniculum vulgare, cioè la diffusissima pianta di finocchio selvatico che spontaneamente cresce in quasi tutto il sud Europa.

Il finocchio selvatico ha delle proprietà fitoterapiche importanti: diuretico, carminativo, antiemetico, aromatico, antispasmodico, antinfiammatorio, tonico epatico.

Sembra dunque che il finocchietto sia simbolicamente e chimicamente collegato al potere taumaturgico del Santo.

Abbiamo dunque, brevemente riassunto la ricetta del pane di San Calò, chissà magari vogliate cimentarvi a casa, pronti per gustarlo e donarlo come da tradizione ad amici e parenti.

La ricetta

Ingredienti:

500 g Farina

370 g Acqua tiepida

15 g Lievito di Birra

5 g Sale

cucchiaino di Miele o Zucchero

1 manciata di semi di finocchietto selvatico

Procedimento:

1 Sciogliete il lievito nell’acqua e aggiungete il miele (o lo zucchero).

2 Aggiungete la farina, i semi di finocchietto selvatico e il sale e mischiate bene il tutto.

3 Impastate bene e lasciate lievitare per 90 minuti in un luogo senza spifferi d’aria a temperatura calda. Per esempio potete accendere il forno per alcuni minuti, spegnerlo e mettervi dentro la pasta a lievitare.

4 Date al pane la forma di ciabatta o la forma che più preferite e disponete sulla teglia.

5 Lasciate a lievitare per un'altra mezzora. Nel frattempo preriscaldate il forno a 220°.

6 Infornate il pane e fate cuocere per 10 minuti a 220°, poi abbassate la temperatura a 190° e cuocete per altri 30 minuti.