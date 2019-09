I falsi miti sulla pizza

Non è vero che sia sempre grassa o difficile da digerire. Può essere sana e perfino light. Basta seguire qualche accorgimento. Quando si dice pizza, si pensa subito all'inconfondibile forma rotonda della specialità napoletana, al pomodoro, alla mozzarella. E' una delle passioni degli italiani, che spesso la gustano con le lacrime di coccodrillo: la considerano tutto fuorché un cibo amico della bilancia. Ecco, è proprio questo il punto: è vero che la pizza non va d'accordo con un'alimentazione sana? Siamo proprio sicuri che sia sempre e comunque un cibo grasso e difficile da digerire?

Amica dello stomaco

Cominciamo a sfatare il primo luogo comune: la pizza non è affatto nemica dello stomaco e della digestione. E' vero l'esatto contrario: la caratteristica principale dell'impasto moderno è proprio l'alta digeribilità . Gli impasti di oggi possono lievitare fino a 96 ore, portando a termine la "vita" dei lieviti e rendendo la pizza più leggera. E' ovvio, però, che se all'impasto più digeribile del mondo aggiungiamo un condimento per sua natura molto grasso, il lavoro di stomaco e fegato si complica. Tutto dipende quindi dal tipo di pizza che decidiamo di acquistare.

Il sostituto perfetto



Altro falso mito: la pizza non è per forza un alimento che fa ingrassare. D'accordo, il suo aspetto la fa sembrare un attentato alla linea ed è una soluzione pratica e gustosa nelle occasioni più diverse. Ma la verità è che rientra assai spesso anche nei regimi alimentari di chi deve perdere peso, per esempio come sostituto di un pasto. Una pizza con pomodoro e mozzarella apporta circa 650 calorie: è chiaro che aggiungendo altri condimenti, il numero di calorie sale. Ma se cercate una pizza "salva-dieta", puntate sulla marinara (pomodoro, aglio, origano).



Alla soia e per celiaci



Da qualche tempo, sul mercato sono arrivati anche impasti light. La loro caratteristica è questa: sono basati su farina di soia. Rispetto a quella di grano, contiene meno calorie ed è decisamente più digeribile. Ed è anche più abbordabile per coloro che soffrono di intolleranze alimentari. A proposito: in commercio, oltre ai tanti alimenti già esistenti studiati apposta per i celiaci (coloro che hanno un'intolleranza al glutine contenuto nei cereali), è arrivata anche una pizza ad hoc. Attenzione, però: chiedete sempre prima al titolare della pizzeria se questa pizza speciale viene preparata in forni e teglie a parte, rispetto a quella "normale". Basta infatti anche la minima presenza nell'aria di polveri di farina comune, per creare seri problemi al celiaco.