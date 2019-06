Le dritte per un party a tema indimenticabile

Organizzare un compleanno a tema non è una opzione da prendere in considerazione soltanto per i più piccoli! Che sia un diciottesimo, trentesimo o quarantesimo compleanno, si sa che crescendo la voglia di divertirsi con gli amici è sempre tanta.

Ammettiamolo, la solita festa con il brindisi e la classica torta è noiosa e un po' out.

Possiamo sbizzarrirci con l'organizzazione del party sorprendendo i nostri invitati, scegliendo un tema accattivante per trascorrere una serata diversa dal solito; dal food all'abbigliamento, dalla musica alle decorazioni!

Ecco i 4 punti da non tralasciare.

Avvisare gli invitati del tema scelto

Qualunque sia il tema scelto per la festa, fai sapere in tempo ai tuoi amici della particolarità della serata e coinvolgili per un compleanno all'insegna del divertimento. Piume, cappelli, collane e orecchini sono di fondamentale importanza per una festa a tema!

Le decorazioni

Arricchire la stanza, terrazza o giardino con decorazioni che riportano al tema della festa è fondamentale perché è importante ricreare l'atmosfera giusta. Che siano fiaccole, lanterne o sombreri, l'importante è che siano pertinenti. Armiamoci di inventiva e divertiamoci nell'allestire la location. Attenzione però a non farla diventare una festa per bambini! Decori sì, ma con gusto e cura nei dettagli.

La giusta musica

Insieme alla decorazioni e al giusto abbigliamento, quello che ci riporta in un luogo o in un periodo storico particolare è la musica! Preparare in tempo la playlist perfetta o dare indicazioni al dj sarà un elemento fondamentale.

Il cibo

Dall'antipasto alla torta, prepariamo stuzzichini tipici o collegati all’idea della festa per rendere la serata ancora più sfiziosa! Divertitevi a sistemare e abbinare cibi e antipasti in ciotole particolari! Ricordadoci che il finger food va alla grande ed è più comodo per gli invitati evitando di girare per tutta la serata con il piatto in mano! Un suggerimento per un compleanno in stile tex-mex? tortillas, guacamole e fajitas a volontà, il tutto innaffiato da birra e cockatail a base di lime e tequila.

Non resta che augurarvi buon divertimento!