8 Marzo: come celebrare in modo diverso la festa della Donna

Domenica sarà 8 Marzo, festa di fiori e mimose che celabra la donna. Ma cosa fare alla festa delle donne? Le scuole di pensiero si dividono: c’è chi vive l’8 marzo come un’occasione per uscire e festeggiare e chi ne vorrebbe mantenere lo spirito e il significato originario.

Ecco, allora, le idee per trascorrere la giornata, con le amiche, la mamma, le sorelle, insomma le persone care che magari non vedi da tanto tempo, anche tra le mura domestiche.

IL FILM A TEMA

Guardare un film è sempre un bel momento di condivisione. Perchè non proporre ad amiche o familiari di vedere una pellicola su una figura femminile o che tratti temi legati al giorno delle donne. Può anche essere una commedia leggera con un significato profondo: ecco i 5 film tra cui scegliere: Thelma e Louise; Erin Brockovich - Forte come la verità, Mona Lisa Smile, Million Dollar Baby, Piccole donne.



L’APERITIVO IN CASA

Un’altra idea è riunire amiche e familiari in casa, per un aperitivo, anche prima del film o magari prima di una serata con giochi di società. Perché non pensare ad un ottimo spritz con patatine, tartine e un qualche trancio di focaccia. Le vostre amiche sono delle salutiste convinte? Allor l’ideale sarà un bel mix di estratti e centrifugati, magari con un pinzimonio di carote, sedano e finocchio da stuzzicare in accompagnamento.



IL VOLONTARIATO

Le idee per passare l’8 marzo contemplano anche una giornata diversa, di volontariato, da trascorrere con un’associazione locale, in una casa di cura, in un contesto disagiato. Preparare dei bouquet con la mimosa o dei lavoretti a tema può essere il pretesto per stare insieme.