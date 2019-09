Una gita fuori porta? Ecco le cantine della provincia di Agrigento

La Sicilia sud-occidentale ed in particolare la nostra provincia è un territorio che in anni recenti ha riscoperto la sua antica vocazione viti-vinicola grazie anche alla presenza di una delle Cantine siciliane più conosciute nel mondo, l'azienda Planeta che ha sperimentato, introdotto e rivitalizzato vitigni autoctoni e alloctoni lungo la costa di Menfi tra cui: Inzolia, Chardonnay, Cataratto e Grecanico per i bianchi; Nero d’Avola, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah per i rossi.

Abbiamo selezionato qui di seguito un elenco delle principali cantine vinicole nella zona che organizzano tour eno-gastronomici alla scoperta dei territori di produzione, dei metodi di vinificazione, dell'affinamento in botte con degustazione di vini e prodotti tipici locali.

Planeta: Alla ricerca delle varietà autoctone, sulle mappe dei libri antichi che narravano storie di vini fantasma, un tempo ricchezza dell’Isola, questa azienda ha fatto si che la Sicilia del vino fosse conosciuta in tutto il mondo.

Cantine Settesoli: Sulla strada per Menfi, questa contina ha riunito e esporta i vini proditti dai viticoltori del territorio; sotto l'egida di questa cantina sociale troviamo due grandi brand, Settesoli e Mandrarossa.

Mongante: La cantina di Grotte, a pochi km da Agrigento famosissima per il pluripremiato Don Antonio, un nero d'avola pregiatissimo; vale però la pena conoscere gli altri bland prodotti in cantina.

Baglio del Cristo di Campobello: Un'azienda che della forte identità familiare ne ha fatto un brand; bianchi, rossi e rosè di altissima qualità e già tanti premi in bacheca per questa cantina che sorge nella campagne di Campobello di Licata.

Cantine Milazzo: Da cinque generazioni la famiglia Milazzo porta avanti la tradizione con l'aggiunta della certificazione BIO che testimonia l'impegno e la sostenibilità verso l'ambiente.

Feudo Arancio: Le sue cantine, una a Sambuca di Sicilia e una a Acate (RG) sono costruite secondo la struttura del classico baglio siciliano, in omaggio e rispetto alla tradizione; gustare i prodotti di questa cantina sarà un esperienza per il palato e la vista.

CVA Viticoltori Associati: Nei territori della vicinissima Canicattì, circa 300 viticoltori riuniti in una solo cooperativa producono vini dall'alto contenuto enologico.