La bionda che fa bene: la birra

Ottime notizie per chi la sera ama brindare con un buon boccale di birra. Che sia bionda, rossa, doppio malto, cruda, artigianale o aromatizzata, questa popolare bevanda alcolica contiene diversi ingredienti nutrizionali che sembrano ridurre il rischio cardiaco e che pare migliorino la salute del cervello.

Queste, in sintesi, le conclusioni di uno studio condotto da un gruppo di scienziati di Hong Kong e pubblicato sul The American Journal of the Medical Sciences. Come spiegano i ricercatori, la birra ha più proteine e vitamina B del vino, ed è anche ricca di antiossidanti. Sembra dunque in grado di ridurre l’insorgenza di malattie cardiovascolari.

Inoltre, la birra contiene tracce di minerali come calcio, ferro, magnesio, fosforo, potassio, sodio, zinco, rame, manganese e selenio, fluoruro e silicio.

La birra comprende anche una serie di polifenoli come flavonoidi e acidi fenolici, che hanno proprietà che migliorano la salute e riducono le probabilità di sviluppare diabete, occlusione delle arterie e malattie cardiache, che proteggono la funzione cognitiva.

Tuttavia i benefici si apprezzano solo quando la birra viene consumata con moderazione. Idealmente, secondo gli studiosi, il limite è di una pinta per gli uomini e una mezza pinta per le donne al giorno.