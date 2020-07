Amazon Music Unlimited: tre mesi gratuiti per i nuovi clienti

Vi piace la musica? Allora Amazon Music Unlimited è quello che fa al caso vostro; il servizio premium di musica digitale di Amazon che ti consente di accedere a più di 60 milioni di brani, inclusi i più recenti e famosi album, e migliaia di playlist e stazioni radio.

Il sevizio offre ai suoi clienti accesso illimitato ai brani preferiti, ascolto e riproduzione online o scaricare brani per l'ascolto offline senza interruzioni pubblicitarie.

Ma la grande novità è l’offeta per i clienti Amazon che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni, possono ora usufruire di un periodo promozionale gratuito pari a 3 mesi (offerta valida fino al 21 luglio).

Terminato il periodo della promozione, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited tornerà automaticamente al costo standard di 9,99 € al mese.

Se però si desidera cancellare questo rinnovo automatico basterà entrare nell'applicazione su smartphone o nel sito Amazon e terminare l'abbonamento al servizio.

L'Offerta non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta.

