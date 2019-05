Le migliori pizze gourmet della provincia

La pizza gourmet, tanto di moda negli ultimi anni è una versione moderna della classica pizza napoletana o romana a cui eravamo abituati. Questo innovativo piatto deve, però, rispondere ad alcune caratteristiche fondamentali, affinché possa definirsi davvero da buongustai.

La vera pizza gourmet deve enfatizzare il sapore dell’impasto che deve amalgamarsi alla perfezione con quello degli ingredienti che la condiscono. Il lievito madre è obbligatorio, perché è l’unico in grado di dare morbidezza e perfetta consistenza all’impasto. Digeribilità è la parola d’ordine, niente più mattoni sullo stomaco, ma solo leggerezza. Gli ingredienti devono essere di altissima qualità, di provenienza locale, meglio ancora se biologici. La pizza gourmet va rigorosamente servita a spicchi.

Vediamo allora dove poterne gustare una ad Agrigento e provincia.

Premiata Pizzeria Sardasalata: Un luogo dove nulla è lasciato al caso, dall'impasto alla cottura. Un mix di farine che rendono la pizza soffice e altamente digerbile pronta ad accogliere abbinamenti di ingredianti inusuali ma che insieme offrono al palato una vera e propria esplosione di sapori. La location, una vecchia stazione ferroviaria è un luogo incantevole per una cena in compagnia o per un momento di relax in due.

Via Stazione Vecchia 16, Licata (AG), tel. 0922-1837195

Pizzeria Fellini: Specializzata nella preparazione di pizze tradizionali, soffici dentro con una crosta croccante fuori. L’impasto è lavorato a mano dal pizzaiolo, seguendo le antiche ricette dalla tradizione siciliana, e viene lasciato lievitare naturalmente, per 24/48 ore così da garantire un prodotto finale ad alta digeribilità e dal gusto inimitabile. Il menù è ricco di numerose varianti, dalla classica pizza margherita alla famosa focaccia siciliana preparata con scarola, pomodorini ed acciughe, fino a pizze speciali con uova di quaglia e mortadella di cinghiale. Un ottima pizza senza glutine anche per celiaci.

Via Marconi 121, Ribera (AG), tel: 092566093

Caffè Italia: Un menù che offre oltre 50 varietà di pizza, dalla più semplice alle pizze gourmet, fino alla pizza con i bordi ripieni, una vera e propria goduria per il palato. Tante birre alla spina accompagneranno la vostra cena tra amici in un ambiente accogliente e ben curato nel centro di Favara.

Piazza Cavour 11, Favara (AG), tel. 0922661964

Pizza Pazza: Una pizzeria semplice ma accogliente, un luogo che punto sulla bontà e qualità dei prodotti. Tanta è la richiesta che il locale non accetta prenotazioni, ma l'attesa vale la pena; un impasto a lunga lievitazione che ha anche la sua variante a base di farina di riso venere, che rende la pizza estremamente leggera e digeribile. Da provare la pizza Athena, con base riso venere e condita con pomodoro essiccato, coppa e robiola di capra giurgintana.

Viale Leonardo Sciascia 286, Agrigento, tel. 0922054403