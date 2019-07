Le 10 regole d'oro per affrontare l'afa estiva

Sono giornate caldissime quelle che stiamo affrontando con temperature che nei prossimi giorni non accenneranno a diminuire con punte di 35 gradi.

Ecco allora quali sono le 10 regole d’oro da tenere sempre a mente per evitare che il corpo si surriscaldi troppo e al contrario si mantenga sempre ben idratato:

1) USCIRE DI CASA NELLE ORE PIÙ FRESCHE DELLA GIORNATA

È molto importante stare al fresco nelle ore più calde della giornata, ovvero tra le 11 e le 18, perché è proprio in questo lasso di tempo che si verificano più frequentemente i colpi di calore.

2) INDOSSARE ABITI LEGGERI

Molto importante nella stagione calda indossare abiti leggeri e traspiranti, larghi o che comunque non aderiscano troppo al corpo. Meglio prediligere fibre naturali come il cotone, in modo che la pelle possa respirare, e i colori chiari che tendono ad attirare meno il sole.

3) TENERE FRESCHI CASA E UFFICIO

A volte si può sentire molto, troppo caldo anche a casa, in ufficio o nel proprio ambiente di lavoro. Ecco perché è molto importante tenere sempre al fresco questi luoghi utilizzando diversi escamotage: tenendo chiuse tapparelle o persiane, aprendo le finestre solo nel tardo pomeriggio e la sera e, in caso si utilizzi l’aria condizionata, regolandola ad una temperatura di 24-26° e provvedendo alla pulizia dei filtri e alla manutenzione ordinaria.

4) UTILIZZARE ACQUA PER RIDURRE LA TEMPERATURA CORPOREA

È molto importante durante l’estate che la nostra temperatura corporea non superi una determinata soglia. Mantenersi freschi non è poi così difficile basta avere sempre a disposizione dell’acqua, con cui farsi docce tiepide o rinfrescarsi il viso e le braccia al bisogno.

5) RIDURRE L’ATTIVITÀ FISICA NELLE ORE PIÙ CALDE

Se siete soliti andare a correre, camminare o praticare altri sport all’aperto ricordatevi che in estate è meglio scegliere la mattina presto o il tardo pomeriggio per allenarsi.

6) BERE TANTO E MANGIARE CORRETTAMENTE

Punto chiave per stare bene e non solo in estate è bere molto, 1.5-2 litri di acqua al giorno (salvo casi in cui il medico consiglia diversamente) e mangiare cibi leggeri e ricchi d’acqua come sono soprattutto frutta e verdura. Evitare invece alcolici e bevande troppo fredde o gassate.

7) ATTENZIONE A QUANDO SI VA IN MACCHINA

Tutti conosciamo la sensazione spiacevole di entrare in una macchina che è stata parcheggiata per tanto tempo al sole. Quando ci si trova in questa situazione d’estate è importante far arieggiare i locali prima di salire e poi tenere, almeno per la prima parte del percorso, i finestrini aperti o l’aria condizionata attiva.

8) CONSERVARE CORRETTAMENTE I FARMACI

Chi assume farmaci in estate deve stare particolarmente attento in quanto con le alte temperature questi si potrebbero deteriorare. È importante quindi leggere con attenzione le modalità di conservazione riportate sulla confezione e attenervisi rigorosamente. I farmaci che devono stare massimo a 25°, è consigliabile per il periodo estivo tenerli in frigorifero.

9) PRECAUZIONI PARTICOLARI PER PERSONE A RISCHIO

Gli anziani ma anche chi ha patologie croniche di tipo cardiovascolare, respiratorio, neurologico o metabolico che prevedono l’assunzione di farmaci, in estate deve stare particolarmente attento e consultare il medico per vedere se in questo periodo non è il caso di rivedere la terapia o aumentare la frequenza dei controlli. In caso poi di malesseri anche lievi è bene segnalarli al proprio medico e non interrompere mai di propria iniziativa le terapie farmacologiche prescritte.

10) ATTENZIONE ALLE PERSONE A RISCHIO INTORNO A VOI

È buona norma nei periodi di gran caldo, prestare un particolare occhio di riguardo verso famigliari, amici o vicini di casa anziani soprattutto se vivono da soli. Aiutarli magari a sbrigare le comuni faccende della quotidianità e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali casi di disagio.