Mancata nomina del direttore generale dell’Usr, Mucci: "Politica incapace d'assicurare stabilità alla scuola"

Non sono bastati tre ministri, Marco Bussetti, Lorenzo Fioramonti e Lucia Azzolina a sbrogliare la “matassa” della nomina a dirigente regionale dell’ex provveditore Raffaele Zarbo. Sono trascorsi sette mesi dal contratto sottoscritto al ministero. La Sicilia rimane ancora priva del direttore generale dell’USR e mancano molti dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali. Una situazione che rende sempre più difficile il regolare svolgimento delle attività. Gli uffici, già in grave sofferenza d’organico non garantiscono il loro funzionamento a pieno regime e diventa assai complicata l’interlocuzione e quindi la risoluzione dei problemi che coinvolgono il mondo della scuola siciliana. La scuola siciliana non può permettersi più di rimanere in uno stato di vaghezza dovuto alla politica, che non è in grado di assicurare stabilità e governabilità ad un sistema importante come la scuola.



Aldo Mucci



SGB SCUOLA