In classe fa troppo freddo, studenti scappano via da scuola

Troppo freddo in classe e studenti costretti ad abbandonare l’istituto. E’ successo al liceo classico Empedocle. I riscaldamenti, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, erano guasto. Per questo motivo i giovani studenti hanno lasciato immediatamente l’istituto.

Il fatto è successo ieri. Immediata la reazione da parte della preside Sermenghi. “Andrò avanti –prosegue Annamaria Sermenghi - I professori faranno la propria relazione perché ciascuno avrà cercato di trattenere i ragazzi e non farli andare via e gli alunni riceveranno la nota disciplinare. E se uno dei ragazzi si fa male per strada? Da scuola non si scappa”. Questa la reazione da parte del dirigente scolastico. I lavori di riparazione erano in piena esecuzione.