Specializzazione tecnica post diploma, Geraci: "Opportunità per i giovani naresi"

Ieri mattina all'interno della sala conferenze del Castello di Naro si è parlato del sistema degli ITS che riguarda essenzialmente "percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo”; si tratta dunque di “un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del Paese”.

Un impirtante istituto scolastico che avrà sede anche a Naro. Dichiarazione della Vicepresidente del Consiglio Comunale Maria Teresa Geraci:

"Un'opportunità in più per i giovani siciliani e per i giovani naresi che potranno godere di una scuola di alto profilo in una città come Naro, ricca di storia e di conseguenza anche di turisti. L'ITS narese avrà sede proprio in pieno centro storico. Da giovane e da rappresentante delle istituzioni mi sento in dovere di ringraziare chi ha avuto la lungimiranza di immaginare e di far divenire realtà un progetto così ambizioso e importante"