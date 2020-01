Sicurezza degli edifici scolastici, arrivano i finanziamenti per 20 istituti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ancora un risultato positivo per quanto concerne la sicurezza degli edifici scolastici. Venti scuole comunali di Agrigento, beneficeranno di un finanziamento e verranno sottoposte ad indagini dei solai, finanziate dal Miur. Il Comune di Agrigento infatti si era candidato lo scorso anno all’avviso di selezione con cui il Miur metteva a Bando le risorse stanziate con decreto dell’8 agosto, per verifiche ed interventi su solai e controsoffitti degli edifici scolastici.

Nella graduatoria Agrigento è risultata beneficiaria del finanziamento per l’espletamento di verifiche di solai e controsoffitti per 20 istituti: “Cpia-Sm”, “Tortorelle”, “Castagnolo”, “Nuova Manhattan”, “Sorelle Agazzi”, “Verga-Reale”, “Esseneto”, “Fava”, “Trupia”, “Anna Frank”, “Margherita Hak”, “Giardino Fiorito”, Laboratorio Scolastico “Anna Frank”, “Lauricella”, Palestra Federico II, Palestra Garibaldi, Palestra Tortorelle, Palestra Anna Frank, “San Giovanni Bosco” e Federico II. “Le indagini ai solai delle nostre scuole e palestre – dichiara il sindaco Lillo Firetto – dimostra l’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione sul tema della sicurezza degli edifici scolastici. Le verifiche sono la prima strada per tutelare la comunità scolastica e per rassicurare i genitori degli alunni”.