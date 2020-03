Messa in sicurezza degli istituti scolastici: ecco tutti i finanziamenti richiesti

Adeguamento antincendio delle scuole cittadine, il sindaco Carmelo Pace, chiede alla Regione finanziamenti per diversi istituti cittadini.

Ad essere interessati dai lavori saranno la "Don Bosco" di via Platania (45mila euro); "Francesco Crispi", via Pier delle Vigne (45mila euro); plesso "Vincenzo Navarro" (50mila euro); scuola "Don Bosco" di via Imbornone (70mila euro); scuola "Fancesco Crispi" di piazza Giulio Cesare (70mila euro) e plesso "E. Cufalo" di via Berlinguer (50mila euro).

Una volta ottenuti i fondi, il Comune auspica in "una celere definizione delle procedure di espletamento delle gare e di conseguenza un inizio dei lavori in tempi brevi. È questo un finanziamento – afferma il sindaco - che darà a tutti gli alunni scuole in tutta sicurezza a salvaguardia degli studenti riberesi“.