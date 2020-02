Sicurezza stradale ed educazione alla salute, la polizia provinciale incontra gli studenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Polizia provinciale domani incontrerà gli studenti dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Sciacca per parlare di sicurezza stradale ed educazione alla salute.

L’incontro si inserisce nel contesto della campagna di Educazione stradale ed alla salute, ideato e promosso dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento con la collaborazione dello staff dell’Unità di Educazione alla Salute, del Servizio Tossicodipendenze dell’ASP di Agrigento e dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Agrigento.

Il progetto, infatti, nasce dalla stretta collaborazione interistituzionale, e riproduce un elemento di assoluta novità nel campo dell’educazione alla salute, come in quello più strettamente educativo di educazione stradale.

La promozione di adeguati stili di vita, infatti, rappresenta il più efficace mezzo di formazione ed informazione con l’obiettivo di costruire una cultura della sicurezza stradale che va dall’analisi delle azioni che comportano un rischio per se stessi e per gli altri, agli atteggiamenti finalizzati a prevenirli.