Istituto comprensivo "Maestro Panepinto", attivato l'indirizzo musicale

"Ci tentavamo da diversi anni, ci abbiamo creduto e finalmente oggi la richiesta di attivazione dell'indirizzo musicale nel nostro istituto comprensivo 'Maestro Panepinto' è stata esitata favorevolmente". Lo annuncia, con soddisfazione, il sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore.

"Abbiamo lavorato e ottenuto l’autonomia scolastica, oggi la nostra scuola si arricchisce e amplia gli orizzonti culturali e gli interessi degli allievi dando loro la possibilità di far emergere capacità e abilità sullo sfondo di un contesto, quello Stefanese, molto sensibile alla cultura musicale - ha commentato l'amministratore comunale - . Un caloroso ringraziamento al provveditore agli studi Zarbo, alla dirigente scolastica Bubello, al docente.Campo della scuola 'Palminteri' e al docente Garofalo per il supporto e la consulenza tecnica per il raggiungimento di questo importante traguardo".