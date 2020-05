Istituto Toscanini, Consiglio di Ribera: "sì" all'uso in comodato gratuito dell’attuale sede

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Ribera ulteriore e definitivo impegno del Sindaco Carmelo Pace a continuare ad assicurare all’ISSM A. Toscanini, prossimo Conservatorio di Stato, l’uso in comodato gratuito dell’attuale prestigiosa sede sita a Ribera in Corso Umberto I; atto propedeutico indispensabile per il buon esito dell’iter di statalizzazione attualmente in corso.

I vertici dell’Istituto, Presidente Dott. Giuseppe Tortorici e Direttore Prof.ssa Mariangela Longo dichiarano:

Siamo lieti di questa ulteriore ed unanime deliberazione che conferma la grande attenzione sempre dimostrata da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti dell’ISSM A Toscanini nei periodi maggiori criticità ed ora nella fase conclusiva del processo di statalizzazione, tanto agognato e atteso da oltre 20 anni. Il pieno sostegno della Città di Ribera premia i grandi sacrifici fatti e gli importanti obiettivi raggiunti negli ultimi anni dall’Istituto ( 28 Corsi di Laurea - più di 300 studenti- riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali-) e merita certamente il più ambito riconoscimento ovvero quello di pregiarsi di ospitare uno dei sei Conservatori di Stato Siciliani. A nome dell’intera comunità Accademica dell’Istituto costituita da docenti, personale tecnico- amministrativo, studenti e loro famiglie, organi statutari, sentiamo di esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Giunta, a tutti i Consiglieri nonché al Segretario Generale e ai Dirigenti del Comune di Ribera.