Finanziamenti per asili nido e centri ludici: ecco tutti i progetti finanziati

Via libera alla graduatoria che concede finanziamenti ai comuni per la realizzazione di strutture destinate ad asili nido, centri ludici, servizi integrativi per la prima infanzia, ludoteche, centri diurni per minori e comunità socio-educative.

A Villafranca Sicula è stata finanziata la ristrutturazione di Villa Musso da destinare a centro educativo diurno, a Racalmuto la ristrutturazione dell'ex macello per la creazione di un centro diurno per minori da 4 a 18 anni, a Siculiana l'adeguamento di un edificio comunale per la creazione di un centro sociale di aggregazione per minori, a Santa Margherita Belice la riqualificazione del centro di aggregazione sociale.