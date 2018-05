"A scuola di teatro", piccoli alunni portano in scena "Magaria"

Hanno portato in scena "Magaria" di Andrea Camilleri. Gli alunni delle terze classi - delle sezioni A, B, C e D - delle scuole elementari "Generale Macaluso" e "Marco Antonio Alaimo" dell'istituto comprensivo "Leonardo Sciascia" sono riusciti, recitando con disinvoltura, a ricreare i colori e la magia di Sicilia. E lo hanno fatto grazie al modulo "A scuola di teatro", finanziato con fondi strutturali europei, nell'ambito dei "progetti di inclusione sociale e lotta al disagio".

I piccoli studenti - seguiti dal docente esperto Rosetta Morreale e dal tutor Maria Antonia Chirminisi - sono stati prima coinvolti in laboratori per sperimentare i processi, gli strumenti, le tecniche e i “trucchi” dell’arte dello scrivere. Un percorso educativo e formativo che li ha aiutati ad esprimere fantasia e creatività, incrementando l’originalità linguistica. Il progetto ha richiesto il coinvolgimento degli alunni su più "fronti": quello cognitivo, quello emozionale e, non ultimo, quello delle abilità sociali. Di fatto, è stato instaurato un clima di partecipazione alla scoperta della condivisione e della diversità come ricchezza. Infine, si è arrivati alla rappresentazione teatrale davanti ad un folto pubblico.

"Il percorso educativo è nato dall'esigenza di creare una motivazione positiva verso la scrittura - ha spiegato il dirigente scolastico Rosa Pia Raimondi -, aumentando il desiderio e il piacere di scrivere in un momento storico e socio-culturale che vede questa abilità declassata rispetto alle altre veloci e sintetiche modalità comunicative”.