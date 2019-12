Progetto "Erasmus+ We start up", l'esperienza formativa dell’istituto Odierna in Estonia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è da poco conclusa, con un soggiorno di una settimana nella bellissima e suggestiva capitale Estone Tallinn, la prima tappa del progetto Erasmus KA229 “We Start Up”, iniziativa di cui l’I.I.S Odierna è scuola partner. Intense giornate di informazione e di formazione hanno caratterizzato l’esperienza nella più grande e dinamica tra le capitali dei paesi baltici vissuta dalla Dirigente Scolastica Annalia Todaro e dai Docenti Rosario Vaccaro e Calogero Castronovo, che hanno avuto modo di immergersi nella cultura di un paese, l’Estonia, che, a dispetto del clima gelido che ne caratterizza l’inverno, sarà ricordato dai partecipanti al progetto per il calore, la raffinatezza e la dinamicità dei suoi abitanti. La coordinatrice Heli Illipe – Sootak della scuola ospitante, AUDENTESE Kool di Tallinn, prestigiosa istituzione che offre ai suoi discenti una formazione a 360 gradi, ha guidato le delegazioni di docenti provenienti dai 5 paesi europei coinvolti nel progetto Erasmus+ tra centri di ricerca, aziende ed università presenti a Tallinn. Le visite e le attività formative presso gli atenei, il centro di ricerca e co-working MEKTORY (Tallinn University of Technology), la Education centre Innove, La Carer RajaleidJa, la Ulerniste e-Estonia democentre e diverse Star up di Tallinn sono stati conferma delle molteplici opportunità di alta formazione e di lavoro qualificato per quanti abbiano voglia di confrontarsi con un paese di una parte d’Europa ancora poco nota ma dalle prospettive molto interessanti. Assai soddisfatta la Dirigente Scolastica, Annalia Todaro, che ha condiviso con lo staff i risultati raggiunti dalle attività di mobilità.