Premio nazionale disegna la legalità, via alla consegna dei riconoscimenti

"Disegna la legalità". Tutto pronto per la cerimonia di consegna dei premi del concorso aperto agli alunni della scuola primaria e secondaria d'Italia in collaborazione con l'Ufficio X Atp di Agrigento (settore sostegno alla persona ed alla partecipazione studentesca). Una cerimonia, diversa dal solito, perchè l'evento si terrà in modalità video conferenza. I premiati, dunque, saranno tutti in collegamento.

L'evento si terrà giovedì 28 maggio alle 17. "Il concorso - fanno sapere gli organizzatori - ha lo scopo di sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità intesa quale valore fondamentale del cittadino, attraverso la realizzazione di un elaborato grafico–pittorico che rappresenti il valore della legalità nell'impresa nell’era digitale, con particolare riguardo all’utilizzo dei social ,edia e alla sicurezza informatica”.