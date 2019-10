"Giornata nazionale del docente", via all'assemblea: ecco quando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sempre più spesso vessati da burocrazia, dirigenti e famiglie, rimasti soli a difendere il valore istituzionale del sistema scolastico, i docenti italiani svolgono il proprio lavoro in condizioni sempre più difficili. La Gilda degli Insegnanti rappresenta il loro grande disagio e

presenta le proposte per valorizzare la professione docente. Il 23 ottobre assemblee di docenti e personale ATA in tutte le città d’Italia, ad Agrigento dalle ore 8:00 alle ore 11:00 presso l’Istituto Superiore “Foderà” per discutere di: area contrattuale separata; consiglio superiore della docenza; preside elettivo e garanzie disciplinari; rivendicazioni economiche e normative per il CCNL 2019/2021