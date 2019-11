"Realizza un monumento ai caduti", medaglia d'argento per l’istituto Odierna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Grande affermazione dei ragazzi dell’Istituto Odierna di Palma di Montechiaro, unica scuola agrigentina a salire sul podio del contest “Realizza un Monumento ai Caduti” promosso dall’Esercito Italiano. A premiare il secondo posto dei ragazzi palmesi, davanti ad una platea di autorità e stampa, addirittura il generale Alessandro Veltri, Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti. Dopo aver superato la fase provinciale i ragazzi dell’Odierna si sono piazzati al secondo posto nella fase finale regionale. L’idea “Le pietre della Memoria”, presentata dai ragazzi palmesi tramite un plastico in stampa 3D, consiste in un cubo di 8m di altezza e 1 m di spessore, costruito in cemento armato e rivestito da pietra lavica. Sulle pareti interne il progetto prevede l’incisione di un QR CODE attraverso il quale con un’apposita app per smartphone oppure con un lettore QR il visitatore può accedere ad un sito web in cui sono contenute informazioni sulle missioni militari ed altro, le demo dell’App e del sito web sono state realizzate entrambe dagli alunni. Grandissima soddisfazione del dirigente Annalia Todaro per un’altra affermazione dei suoi ragazzi a livello regionale e soprattutto in una competizione di così alto spessore. Grande soddisfazione anche dei docenti Maria Giberto, Alberto Milazzo, Carmelo Ferrara, Luciano Spampinato che hanno seguiti I ragazzi durante il percorso. I ragazzi dell’ Odierna che hanno realizzato l’opera sono: Allegro Davide,Calafato Carlo, Cipollina Gaia,Bonello Marysol, Bonello Saverio Pio, Bongiorno Salvatore, Bonsignore Marco, Bonsignore Nazareno Davide, Carapezza Domenico, Castronovo Sofia, Di Caro Giuseppe, Di Caro Massimo, Domanti Clara, Gagliano Gabriele, Greco Fabiana, Incardona Valeria, Ingiaimo Angelo, La Rocca Angelo, Lo Vasco Emanuela, Malluzzo Adriana, Mannarà Simone, Marino Davide, Mazza Giacoma, Monachello Luca, Puma Giuseppe, Rumè Sofia, Savaia Maria Angela, Schembri Veronica, Sorintano Oriana, Taormina AnnaMaria, Vitello Maria, Zarbo Elenoire, Zarbo Elisa.