Università "Pegaso", si presenta la nuova sede a palazzo Borsellino

Sarà presentata domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 10:30, la nuova sede dell'università "Pegaso", presso palazzo Borsellino, in via Atenea 15/19, Nell’occasione, saranno visitabili i locali del Palazzo, individuato come sede centrale come sede d’esami della prima Università telematica in Italia con più di 80 mila studenti e con più di 70 sedi in tutta Italia.

Sarà presentata l’intera offerta formativa dei corsi di laurea, delle lauree magistrali biennali, dei master di I e II livello, dei corsi di alta formazione e alto perfezionamento. Inoltre sarà presentata l’offerta formativa di Mercatorum, l’ateneo telematico del sistema delle Camere di commercio che da quest’anno ha sede d’esami presso gli stessi locali di Pegaso, con percorsi accademici caratterizzati dall’innovazione, affiancati da un incubatore e acceleratore d’impresa, e corsi specifici di strategia aziendale dedicati all’universo delle startup.