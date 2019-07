Norme antincendio negli asili di Ribera, via ai lavori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Ufficio Gare del Libero Consorzio di Agrigento ha aggiudicato per conto del Comune di Ribera l'appalto per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio dell'asilo nido comunale di Largo San Marino a Ribera. L'appalto, dell'importo complessivo di 44.000,00 euro, e gestito integralmente sulla piattaforma telematica del Libero Consorzio, è stato aggiudicato in via provvisoria all'impresa Grimaudo Giuseppe , con sede legale ad Alcamo (TP), che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 25,7981% sull'importo soggetto a ribasso di 42.441,25 euro, per un importo netto di 31.492,21 euro a cui vanno aggiunti 1.558,77 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuale complessivo di 33.050,98 euro più Iva). Seconda in graduatoria la Palumbo Costruzioni (ribasso del 25,741%).

Anche questo appalto, al quale hanno partecipato 21 imprese, è stato aggiudicato dall'Ufficio Gare in qualità di Stazione Unica Appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), che obbliga i Comuni non capoluogo alla convenzione con l’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale per l’affidamento di beni e servizi.