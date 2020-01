Menfi, la scuola "Santi Bivona" diventa plastic free: nuova adesione alla rete di Marevivo

Un altro istituto siciliano, il Santi Bivona, entra nella rete delle “Scuole Plastic Free per un futuro sostenibile” e preclude a scuola l’uso delle bottigliette di plastica di acqua.

Al Santi Bivona si è chiuso il cerchio della sostenibilità grazie alla donazione delle borracce da parte del deputato Matteo Mangiacavallo e della della fontanella d’acqua potabilizzata donata dal Club Rotary del Distretto di Menfi, oggi rappresentato dal presidente Bruno Mirrione.

“Oggi abbiamo chiuso il cerchio della sostenibilità al Santi Bivona di Menfi - commenta Fabio Galluzzo di Marevivo - perché i bambini potranno disporre delle borracce e anche dell’acqua potabile a costo zero e Marevivo ha coronato questi due omaggi con un seminario informativo e di sensibilizzazione volto a far comprendere il valore di quanto hanno ricevuto e di quali benefici ne avrà l’ambiente anche in termini di riduzione di rifiuti, costi e benefici di un consumo sano ed equilibrato”.