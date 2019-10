Conferenza nazionale dei direttori dei Conservatori italiani, Mariangela Longo nel direttivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali A. Toscanini di Ribera, Prof.ssa Mariangela Longo, è stata eletta tra i sei componenti del consiglio direttivo della Conferenza Nazionale dei Direttori dei Conservatori italiani in occasione dell’elezioni per il rinnovo triennale degli organi di governance svoltesi al MIUR lunedì 30 Settembre. Riconfermato il Prof. Antonio Ligios in qualità di Presidente della Conferenza.