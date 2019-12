Erasmus, MareAmico relaziona sull'ambiente a Palma di Montechiaro

Mareamico ha relazionato sull'ambiente, per un progetto Erasmus, a Palma di Montechiaro.

Partecipavano, oltre che l'Italia, alcuni insegnanti e studenti provenienti dalla Polonia, Spagna, Romania e Turchia.

"Attraverso le immagini ed i video abbiamo fatto vedere i danni che provocano le acque di vegetazione disperse in natura, abbiamo illustrato il fenomeno dell'erosione costiera ad Eraclea Minoa e al Caos ed infine abbiamo presentato il nostro progetto per cercare di ridurre le plastiche in mare, mediante una sorta di barriera, da piazzare alla foce del fiume Palma" - ha spiegato Claudio Lombardo, responsabile di MareAmico - .

Ecco cosa scrivono dalla scuola Cangimila di Palma di Montechiaro:

"La giornata di oggi si è articolata nell'incontro con il Dott. Claudio Lombardo, responsabile di Mare Amico, che ha sapientemente presieduto il meeting sulla consapevolezza ambientale, riuscendo a sensibilizzare le coscienze alla tutela dello splendido patrimonio naturale dell'interland, costantemente depredato dall'incuria o dall'inquinamento.

Video, foto e materiale esplicativo hanno spiegato l'importanza della coscienza civica in dimensione planetaria.

Tutti i partner si sono sentiti coinvolti in questa esperienza di promozione e hanno riscontrato notevole interesse, intervenendo frequentemente nelle conversazioni per motivare le proprie preoccupazioni a ragione della tutela di un patrimonio artistico, come il nostro, da preservare e da incrementare.

Il nostro dirigente scolastico si è soffermato, pertanto, sulla mission educativa del progetto Erasmus Environmental Awareness, affinché si agisca sul soggetto in apprendimento su cui investire tutte le nostre forze, i nostri sforzi di crescita culturale e metodologica al fine di incrementare motivazione e sensibilità alla consapevolezza ambientale e permettere di costruire un mondo migliore dove vivere coscienziosamente.

Il successo del convegno, ottenuto grazie alla levatura dei temi e alla spendibilità dei contenuti, è stato seguito con grande fervore.

Infine, i vari partner hanno presentato le proprie scuole soffermandosi sulle modalità educative e didattiche che le contraddistinguono.

Un momento utile al confronto e all'arricchimento reciproco umano e culturale.

Nel pomeriggio, visita presso il locale oleificio San Giuseppe di Cottitto".