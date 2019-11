“La scuola al Parlamento Europeo”, presenti 4 eccellenze del "Leonardo"

Il liceo statale “Leonardo” di Agrigento, diretto da Patrizia Pilato, nell’ambito delle iniziative di promozione della Cittadinanza attiva europea, è stato individuato tra gli istituti partecipanti al progetto “La scuola entra in Parlamento Europeo”.

Nei giorni 11, 12 e 13 novembre la delegazione del “Leonardo”, composta da quattro studentesse del quinto anno dell’indirizzo linguistico, selezionate tra le eccellenze dell’istituto, parteciperà ad una visita ai lavori del Parlamento Europeo a Bruxelles.

Le studentesse Alfano Giulia, Butticè Maeva, Colletto Laura e Messina Federica, accompagnate dalla professoressa Casimiro, pertanto avranno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e didattica che le metterà in contatto con la sede operativa dei lavori delle istituzioni Europee, determinanti per la vita di ogni cittadino europeo e non solo.