Istituto "Fermi" di Licata, autorizzati nuovi indirizzi di studio: ecco quali

Il Commissario straordinario Girolamo Alberto Di Pisa ha autorizzato l’istituzione di nuovi indirizzi di studio per l’anno 2020/2021 all’Istituto d'Istruzione Superiore “E. Fermi” di Licata. Due i nuovi indirizzi: “Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” e un nuovo corso serale, percorso di secondo livello nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, già attivo nelle ore diurne nella sede dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato.

La richiesta di realizzare i nuovi indirizzi di studio per l'anno 2020/2021 è stata inviata dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “E. Fermi” di Licata, prof.ssa Amelia Porrello, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’istruttoria è stata curata dal Settore Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione.

Per l’attivazione dei nuovi corsi dovranno essere utilizzate le aule già disponibili, oltre agli stessi laboratori degli altri indirizzi di studio. L’autorizzazione del Libero Consorzio è necessaria per la parte relativa ad eventuali oneri finanziari per gli edifici scolastici e per le aule da destinare ai nuovi indirizzi di studio.

Dopo l'autorizzazione del Libero Consorzio toccherà all’Assessorato Regionale all’Istruzione di valutare la documentazione per la creazione di questi nuovi indirizzi. I nuovi indirizzi scolastici, se autorizzati, contribuiranno a migliorare l'offerta formativa da destinare agli studenti della provincia, creando possibilità di studio e formazione professionale in settori strategici per lo sviluppo della zona di Licata.