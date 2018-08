Libri scolastici “salasso” per gli agrigentini: è la provincia dove si spende di più

I libri scolastici pesano quanto un macigno per le tasche degli agrigentini. La spesa che sostengono le famiglie è la più cara della Sicilia, con una media di 500 euro per il terzo anno di un liceo classico e che in molti casi si mantiene sopra i 300 per tutto il triennio, alle volte anche sopra i 400.

È quanto emerge da un’inchiesta dell’Unione degli studenti Sicilia che ha voluto analizzare i sui costi dei libri adottati dalle scuole nei territori siciliani. “Scuola? Non chiamatela pubblica", affermano provocatoriamente dall’Unione. Sono, di certo, numerosi i problemi legati all'accesso all'istruzione in Sicilia, ne è un segnale più che indicativo l'alto tasso di dispersione scolastica regionale compreso tra il 23 il 24 percento, decisamente più alto di quello nazionale. Molti non possono neanche accedere ai canali extrascolastici, quali libri, film, opere teatrali e tutti quegli spazi culturali e sociali in cui sia possibile formarsi in orario extracurricolare.

Ogni famiglia con figli – osservano dall’Unione degli studenti Sicilia – deve sostenere una spesa media annuale, calcolata su base provinciale a partire dalla media tra i costi dei libri da acquistare ogni singolo anno, che è sempre superiore a duecento euro. In pratica frequentare una scuola superiore ha un costo complessivo di base che in media è pari ad almeno 1000 euro.